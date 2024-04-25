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Определена страна с самым высоким уровнем потребления алкоголя среди подростков

ВОЗ: в Англии подростки чаще других детей в Европе употребляют алкоголь

0:59
Здоровье

Ссылаясь на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), издание The Times отметило, что культура потребления алкоголя в Англии привела к тому, что местные дети превосходят других европейских сверстников в потреблении алкоголя.

ВОЗ: в Англии подростки чаще других детей в Европе употребляют алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследование показывает, что каждый третий 11-летний ребенок в Великобритании (35% мальчиков и 34% девочек) и половина 13-летних (50% мальчиков и 57% девочек) уже пробовали алкогольные напитки.

"Это самый высокий уровень употребления алкоголя среди несовершеннолетних из 44 стран, изученных ВОЗ, согласно отчету по данным 280 тысяч детей", — уточнили в ВОЗ.

Исследователи отметили, что семьи, в которых дети перенимают вредные привычки, имеют социальный статус выше среднего, поскольку подростки повторяют поведение родителей, которые регулярно употребляют вино.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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