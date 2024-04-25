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2 миллиона бутылок воды Perrier были утилизированы во Франции из-за обнаруженной кишечной палочки

Уничтожены 2 млн бутылок Perrier из-за бактерий фекального происхождения

Здоровье

По информации издания Le Monde, два миллиона бутылок воды Perrier были уничтожены во Франции компанией Nestle.

Уничтожены 2 млн бутылок Perrier из-за бактерий фекального происхождения
Фото: Mos.ru is licensed under public domain

Решение было принято в целях предосторожности после обнаружения бактерий Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), которые имеют "фекальное происхождение", в источнике, откуда добывается вода.

Власти Гара требуют прекратить использование воды одного из семи источников в коммуне Вергез, где находится завод Perrier.

Компания уже дала объяснение о возможном попадании бактерий в продукцию. Всему виной дожди, продолжавшиеся во Франции долгое время, и осадки, выпавшие в период урагана "Моника", что привело к ухудшению состояния грунтовых вод.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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Уничтожены 2 млн бутылок Perrier из-за бактерий фекального происхождения
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