2 миллиона бутылок воды Perrier были утилизированы во Франции из-за обнаруженной кишечной палочки

По информации издания Le Monde, два миллиона бутылок воды Perrier были уничтожены во Франции компанией Nestle.
Решение было принято в целях предосторожности после обнаружения бактерий Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), которые имеют "фекальное происхождение", в источнике, откуда добывается вода.
Власти Гара требуют прекратить использование воды одного из семи источников в коммуне Вергез, где находится завод Perrier.
Компания уже дала объяснение о возможном попадании бактерий в продукцию. Всему виной дожди, продолжавшиеся во Франции долгое время, и осадки, выпавшие в период урагана "Моника", что привело к ухудшению состояния грунтовых вод.
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