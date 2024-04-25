Annals of Surgical Oncology: найден новый метод лечения рака желудка, продлевающий жизнь пациента

Нагревание препаратов химиотерапии увеличивает продолжительность жизни пациентов

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование показало, что нагревание препаратов химиотерапии повышает шанс прожить дольше у больных с раком желудка и метастазами в брюшине.

Фото: freepik.com by peoplecreations is licensed under public domain

Такое заболевание, как рак желудка, как правило, выявляют, когда опухоль уже разрослась за пределы органа. Когда метастазы уже находятся в брюшной полости, то срок жизни пациента в среднем будет около 1 года.

В своём исследовании учёные использовали новый подход к лечению, а именно гипертермическую внутрибрюшинную химиотерапию. В итоге 55% людей были живы через 3 года после процедуры, а 78% были живы спустя 2 года.

При этом методе брюшную полость обрабатывали в течение 90 минут горячими препаратами. До этого пациентам удалили все видимые очаги опухоли в самом желудке и в брюшине. Об исследовании написали в журнале Annals of Surgical Oncology.

Учёные объяснили, что при таком способе лечение можно применять более высокие дозы препарата. Кроме того, улучшается их проникновение в ткани.