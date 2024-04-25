Первый препарат в мире для борьбы с болезнью Бехтерева был зарегистрирован в России

В России был зарегистрирован первый в истории лекарственный препарат для лечения болезни Бехтерева, как сообщили представители пресс-службы Минздрава.
"По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности", — сообщили в ведомстве.
Научное открытие российских ученых позволяет радикально остановить опасное заболевание без подавления иммунной системы или вызывания привыкания. После завершения регистрации, производитель сможет начать производство препарата. Официальное непатентованное наименование "сенипрутуг" уже присвоено Всемирной организацией здравоохранения.
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