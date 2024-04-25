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Первый препарат в мире для борьбы с болезнью Бехтерева был зарегистрирован в России

Первый в мире препарат против болезни Бехтерева зарегистрирован Минздравом

0:40
Здоровье

В России был зарегистрирован первый в истории лекарственный препарат для лечения болезни Бехтерева, как сообщили представители пресс-службы Минздрава.

Первый в мире препарат против болезни Бехтерева зарегистрирован Минздравом
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности", — сообщили в ведомстве.

Научное открытие российских ученых позволяет радикально остановить опасное заболевание без подавления иммунной системы или вызывания привыкания. После завершения регистрации, производитель сможет начать производство препарата. Официальное непатентованное наименование "сенипрутуг" уже присвоено Всемирной организацией здравоохранения.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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