Терапевт Уильямс: даже незначительное обезвоживание может вызвать внезапное чувство усталости

Терапевт Уильямс сообщила, что обезвоживание может быть причиной усталости

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт и хирург Зоуи Уильямс заявила, что чувство усталости может возникнуть из-за обезвоживания.

Фото: flickr.com by Дженни Даунинг is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Эксперт рассказала, что если человек по факту ничего не делал, но у него возникла сильная усталость, это может свидетельствовать об обезвоживании. По словам врача, норма воды в день, примерно 8 стаканов, это около 2 литров.

Вода организму необходима для насыщения тканей, поддержания водно-солевого баланса, а ещё для нормальной работы мозга и пищеварения.

Даже небольшое обезвоживание может вызвать чувство усталости, а длительное обезвоживание может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.