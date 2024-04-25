Терапевт Уильямс: даже незначительное обезвоживание может вызвать внезапное чувство усталости

Терапевт и хирург Зоуи Уильямс заявила, что чувство усталости может возникнуть из-за обезвоживания.
Эксперт рассказала, что если человек по факту ничего не делал, но у него возникла сильная усталость, это может свидетельствовать об обезвоживании. По словам врача, норма воды в день, примерно 8 стаканов, это около 2 литров.
Вода организму необходима для насыщения тканей, поддержания водно-солевого баланса, а ещё для нормальной работы мозга и пищеварения.
Даже небольшое обезвоживание может вызвать чувство усталости, а длительное обезвоживание может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.
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