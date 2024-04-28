Россиянам сообщили о вероятности возникновения обезьяньей оспы в стране

Главврач Осипов: занос инфекции вполне возможен

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По словам главного врача Домодедовской центральной городской больницы Андрея Осипова, в России есть вероятность возникновения обезьяньей оспы, которая считается крайне опасным инфекционным заболеванием, как сообщает "Радио 1".

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"Если говорить про Россию, то с учетом того, что в страну сейчас прибывает довольно большое число граждан стран Африки, занос инфекции вполне возможен", — пояснил Андрей Осипов.

Медик отметил, что у человека, заболевшего обезьяньей оспой, возникают осложнения во всех органах, что может привести к летальному исходу. Однако существуют специальные меры для предотвращения ввоза опасных инфекций в страну. Например, при возникновении симптомов инфекции у пассажиров, направляющихся Россию, экипаж самолёта проводит диагностику, а по приземлении необходимые мероприятия проводят наземные службы. Дополнительно проводится обследование при помощи специальных медицинских устройств граждан, прибывающих из регионов с объявленным карантином, .