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Одно простое, но интересное занятие может помочь справиться с депрессией и улучшить память

Доктор Мосли: игра на музыкальных инструментах улучшает память

1:05
Здоровье

Доктор Майкл Мосли назвал одно необычное и интересное занятие, которое может оказать огромное влияние на ваше здоровье, а именно поможет справиться с депрессией, улучшит память и уменьшит хроническое воспаление. Об этом пишет The Mirror.

Доктор Мосли: игра на музыкальных инструментах улучшает память
Фото: unsplash.com by Tadas Mikuckis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот метод считается нетрадиционным, но он подтвержден наукой. Доктор призвал людей играть на музыкальных инструментах вне зависимости от возраста.

"Безусловно, существуют убедительные доказательства того, что игра на музыкальном инструменте, какой бы плохой она ни была, может улучшить психическое здоровье", — сказал врач.

В недавнем исследовании 45 мужчин и женщин играли на музыкальных инструментах 90 минут в неделю. Через 10 недель наблюдалось значительное снижение уровня тревоги и депрессии, этот эффект сохранялся в течение трех месяцев после окончания эксперимента.

В этом исследовании ученые также измерили маркеры воспаления. Эти маркеры тоже улучшились, но только у барабанщиков.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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