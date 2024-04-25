Одно простое, но интересное занятие может помочь справиться с депрессией и улучшить память

Доктор Мосли: игра на музыкальных инструментах улучшает память

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Доктор Майкл Мосли назвал одно необычное и интересное занятие, которое может оказать огромное влияние на ваше здоровье, а именно поможет справиться с депрессией, улучшит память и уменьшит хроническое воспаление. Об этом пишет The Mirror.

Фото: unsplash.com by Tadas Mikuckis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот метод считается нетрадиционным, но он подтвержден наукой. Доктор призвал людей играть на музыкальных инструментах вне зависимости от возраста.

"Безусловно, существуют убедительные доказательства того, что игра на музыкальном инструменте, какой бы плохой она ни была, может улучшить психическое здоровье", — сказал врач.

В недавнем исследовании 45 мужчин и женщин играли на музыкальных инструментах 90 минут в неделю. Через 10 недель наблюдалось значительное снижение уровня тревоги и депрессии, этот эффект сохранялся в течение трех месяцев после окончания эксперимента.

В этом исследовании ученые также измерили маркеры воспаления. Эти маркеры тоже улучшились, но только у барабанщиков.