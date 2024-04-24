Скорая помощь ребёнку из аптечки: эти доступные средства будут вашими лучшими помощниками — советы врача-педиатра

Кандидат медицинских наук, педиатр Кирилл Константинов порекомендовал родителям класть в дорожную аптечку вещи, необходимые для оказания ребёнку первой помощи.
На лекарства от кашля, а бинт и пластырь — самые нужные средства в туристической аптечке ребёнка, считает педиатр.
"Ребенок чаще всего — это травма. Поэтому должны быть йод, зелёнка, бинт, марлевые и спиртовые тампоны, чтобы остановить кровотечение, замазать рану и довезти ребенка до первого лечебного учреждения. Плюс всё, что связано с желудочно-кишечным трактом и "болезнями путешественника", что провоцирует нарушение желудочно-кишечного всасывания. Я бы ещё посоветовал супрастин или любой другой антигистаминный препарат дополнительно взять с собой", — говорит медик.
Лекарства от температуры тоже нужны, добавляет доктор.
"Я бы рекомендовал родителям также взять что-то для снижения температуры. Парацетамол, аспирин, анальгин и обезболивающее — это всегда пригодится. Вы же не едете дикарём на необитаемый остров. Вы будете рядом с аптекой, можно пойти, купить антисептик для полоскания", — объяснил терапевт.
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