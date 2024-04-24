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В Карелии снова недоступна популярная вакцина

Минздраве Карелии: в регионе снова наблюдается дефицит вакцины «Вактривир»

Здоровье

Карелия пока не располагает комплексной вакциной "Вактривир" для профилактики кори, краснухи и паротита в медицинских учреждениях, как уточнили karelinform.ru представители Минздрава. По словам ведомства, нет информации о том, когда данный препарат будет доступен в регионе.

Минздраве Карелии: в регионе снова наблюдается дефицит вакцины «Вактривир»
Фото: Flickr by ZaldyImg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В настоящее время существуют альтернативные вакцины от кори, которыми можно привиться. Например, в республике имеется запас вакцины "Дивакцина" от кори и паротита, составляющий 2160 доз, а также 8990 доз вакцины от краснухи.

Касательно других заболеваний, в Минздраве уточнили, что в Карелии в настоящее время нет проблем с вакциной от коронавируса.

"Вакцины против ковида достаточно. Есть Конвасэл. Планируем закупать ещё Спутник Лайт", — отметили в ведомстве.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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