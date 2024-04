В Карелии снова недоступна популярная вакцина

Карелия пока не располагает комплексной вакциной "Вактривир" для профилактики кори, краснухи и паротита в медицинских учреждениях, как уточнили karelinform.ru представители Минздрава. По словам ведомства, нет информации о том, когда данный препарат будет доступен в регионе.

Фото: Flickr by ZaldyImg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic