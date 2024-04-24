В Карелии снова недоступна популярная вакцина

Карелия пока не располагает комплексной вакциной "Вактривир" для профилактики кори, краснухи и паротита в медицинских учреждениях, как уточнили karelinform.ru представители Минздрава. По словам ведомства, нет информации о том, когда данный препарат будет доступен в регионе.
В настоящее время существуют альтернативные вакцины от кори, которыми можно привиться. Например, в республике имеется запас вакцины "Дивакцина" от кори и паротита, составляющий 2160 доз, а также 8990 доз вакцины от краснухи.
Касательно других заболеваний, в Минздраве уточнили, что в Карелии в настоящее время нет проблем с вакциной от коронавируса.
"Вакцины против ковида достаточно. Есть Конвасэл. Планируем закупать ещё Спутник Лайт", — отметили в ведомстве.
Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сфотографировалась в яркой юбке. Знатоки вычислили стоимость наряда жены юмориста.