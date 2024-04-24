Как очистить свой организм без вреда для здоровья: добавьте в свой рацион доступные продукты

Для поддержания здоровья важно следить за работой кишечника и желудка. Эксперты рассказали, как очистить организм без вреда для него. Об этом пишет Advice.News.
Для эффективного очищения организма следует пить больше воды. Она помогает выводить токсины из организма и поддерживать нормальное пищеварение. Также важно увеличить потребление клетчатки. Добавьте в свой рацион бобовые, овощи и фрукты.
Для очищения кишечника можно использовать отвары лекарственных трав, есть отруби, кисломолочные продукты и свежевыжатые соки. Кроме того, важно исключить жареную, жирную, острую, соленую и копченую пищу. Следует отказаться от муки, сладостей, кофе и алкоголя.
Врачи также рекомендуют ежедневно пить много жидкости. Это может быть не только вода, но и травяные чаи, детокс-соки, смузи. Хорошо организм будет очищаться, если начинать день со стакана воды с лимоном. Этот напиток подойдет, если у вас нет проблем со здоровьем желудочно-кишечного тракта. Настой овса или ячменя, выпитый натощак, также помогает забыть о проблемах с кишечником.
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