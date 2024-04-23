Вредно для здоровья: вот почему с малышами до года лучше не летать на самолётах — врач-педиатр

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Марина Мамаева: авиаперелёты в раннем возрасте скажутся на иммунной системе ребёнка

1:21
Здоровье

Редактор научно-прикладного журнала для врачей "Пятиминутка", педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева в интервью Pravda. Ru рассказала, почему с малышами до года нежелательно отправляться в авиапутешествия.

Марина Мамаева: авиаперелёты в раннем возрасте скажутся на иммунной системе ребёнка
Фото: trabajo de photopaint by Danielvaz99 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Я посоветую не лететь никуда с малышом до года. Вообще никуда не летать ради отдыха. Отдохнуть можно в том регионе, где малыш родился и проживает. Если лететь на самолёте, то это однозначно другой регион. Зачем мучить младенца ради собственного отдыха, ради собственного удовольствия? Куда-то ехать с младенцем можно только в случае крайней необходимости", — настоятельно советует специалист.

Последствия дальних авиапутешествий для здоровья младенца непредсказуемы, считает Марина Мамаева.

"Это скажется на его иммунной системе. Ребёнок уже однозначно переходит в категорию в будущем "часто болеющие дети". Это растущий детский организм, у него ещё не все системы сформированы. Иммунная система до двух лет формируется. Почки, то есть выделительная система, у ребёнка формируется до пяти лет. Надо просто знать физиологию детского организма. Вот на дачу, за город — пожалуйста", — рекомендует доктор.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Тюкалова Наталья
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
Специалист Марудова Наталья
Заведующая отделением поликлинической педиатрии
Специалист Пономарева Нина
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок, оформляет справки, санаторные карты, карты перед поступлением в детский и школу.
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