Вредно для здоровья: вот почему с малышами до года лучше не летать на самолётах — врач-педиатр

Редактор научно-прикладного журнала для врачей "Пятиминутка", педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук Марина Мамаева в интервью Pravda. Ru рассказала, почему с малышами до года нежелательно отправляться в авиапутешествия.
"Я посоветую не лететь никуда с малышом до года. Вообще никуда не летать ради отдыха. Отдохнуть можно в том регионе, где малыш родился и проживает. Если лететь на самолёте, то это однозначно другой регион. Зачем мучить младенца ради собственного отдыха, ради собственного удовольствия? Куда-то ехать с младенцем можно только в случае крайней необходимости", — настоятельно советует специалист.
Последствия дальних авиапутешествий для здоровья младенца непредсказуемы, считает Марина Мамаева.
"Это скажется на его иммунной системе. Ребёнок уже однозначно переходит в категорию в будущем "часто болеющие дети". Это растущий детский организм, у него ещё не все системы сформированы. Иммунная система до двух лет формируется. Почки, то есть выделительная система, у ребёнка формируется до пяти лет. Надо просто знать физиологию детского организма. Вот на дачу, за город — пожалуйста", — рекомендует доктор.
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