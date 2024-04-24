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Как снизить риск развития сахарного диабета: узнайте, какие продукты вам в этом помогут

Advice.News: для предотвращения диабета нужно есть яблоки и авокадо

1:08
Здоровье

Многие знают, что одним из основных факторов развития диабета второго типа является неправильное питание. Поэтому важно добавить в свой рацион те продукты, которые помогут снизить риск развития этого заболевания. Об этом пишет Advice.News. 

Advice.News: для предотвращения диабета нужно есть яблоки и авокадо
Фото: Openverse by Royalty-free image collection is licensed under CC BY 2.0

Для предотвращения развития диабета важно добавить в свое питание бобовые. Это чечевица, нут, фасоль, горох. Растительный белок замедляет усвоение сахара, а регулярное употребление бобовых поможет снизить риск развития диабета.

Также многочисленные исследования показали, что регулярное употребление яблок способно уменьшить риск развития сахарного диабета, а также улучшить здоровье людей с этим заболеванием. Ещё стоит добавить в свой рацион ягоды, авокадо и тыкву.

К продуктам, которые могут нанести вред вашему здоровью, относятся маргарин, картофель фри, хот-доги, гамбургеры. Также следует быть осторожным при употреблении хурмы, бананов, дыни, инжира, изюма, кураги и фиников.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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