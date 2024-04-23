Россиянкам сообщили о самом ленивом и приятном способе сбросить вес

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Врач Садыгова советует спать не менее шести часов, чтобы худеть во сне

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недостаток сна может быть причиной набора лишнего веса, поэтому для похудения важно спать не менее шести часов каждую ночь. Об этом сообщила врач-диетолог и гастроэнтеролог Шафаг Садыгова группу компаний BestDoctor.

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"Недостаток сна, его плохое качество либо полное отсутствие могут повлечь нарушение процессов синтеза и секреции различных гормонов. Так, развитию ожирения может способствовать дисбаланс двух основных гормонов — лептина, который подавляет аппетит, а также грелина, который повышает аппетит", — объяснила Шафаг Садыгова.

По мнению эксперта, недостаточное количество сна может привести к потере контроля над потреблением пищи и постоянному чувству голода. В дополнение к этому, врач предупредила о том, что недостаток сна негативно влияет на метаболизм глюкозы, что может вызвать развитие сахарного диабета. Садыгова также порекомендовала обеспечивать полноценный сон, осуществляя подготовку ко сну таким образом: отложить поздние занятия спортом, проветрить помещение и создав полную темноту, благоприятствующую здоровому ночному отдыху.



