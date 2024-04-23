Россиянкам сообщили о самом ленивом и приятном способе сбросить вес

Недостаток сна может быть причиной набора лишнего веса, поэтому для похудения важно спать не менее шести часов каждую ночь. Об этом сообщила врач-диетолог и гастроэнтеролог Шафаг Садыгова группу компаний BestDoctor.
"Недостаток сна, его плохое качество либо полное отсутствие могут повлечь нарушение процессов синтеза и секреции различных гормонов. Так, развитию ожирения может способствовать дисбаланс двух основных гормонов — лептина, который подавляет аппетит, а также грелина, который повышает аппетит", — объяснила Шафаг Садыгова.
По мнению эксперта, недостаточное количество сна может привести к потере контроля над потреблением пищи и постоянному чувству голода. В дополнение к этому, врач предупредила о том, что недостаток сна негативно влияет на метаболизм глюкозы, что может вызвать развитие сахарного диабета. Садыгова также порекомендовала обеспечивать полноценный сон, осуществляя подготовку ко сну таким образом: отложить поздние занятия спортом, проветрить помещение и создав полную темноту, благоприятствующую здоровому ночному отдыху.
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