Россиянам рассказали, что инсульт чаще всего случается из-за сужения сосудов или из-за изменений их стенок

Случится у человека инсульт или нет зависит во многом от состояния сосудов.
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Инсульт не всегда происходит только из-за слабости сосудистой стенки, хотя из-за её разрыва может случиться и ишемический, и геморрагический инсульт или кровоизлияние.
Как правило, нарушение кровообращения может случиться из-за сужения сосудов, например, при атеросклерозе, или из-за изменений сосудистых стенок, например, при хронической гипертонии.
Артериальную гипертонию можно обнаружить при помощи тонометра или по другим признакам, таким как мушки перед глазами, головокружение и так далее. А вот атеросклероз сосудов головного мозга может себя и не проявлять пока не случится инсульт. Об этом сайту aif.ru рассказала заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян.
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.