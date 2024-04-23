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Россиянам рассказали, что инсульт чаще всего случается из-за сужения сосудов или из-за изменений их стенок

Россиянам рассказали, что инсульт может случиться из-за проблем с сосудами

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Здоровье

Случится у человека инсульт или нет зависит во многом от состояния сосудов.

Россиянам рассказали, что инсульт может случиться из-за проблем с сосудами
Фото: scientificanimations.com by сайт scientificanimations.com is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Инсульт не всегда происходит только из-за слабости сосудистой стенки, хотя из-за её разрыва может случиться и ишемический, и геморрагический инсульт или кровоизлияние.

Как правило, нарушение кровообращения может случиться из-за сужения сосудов, например, при атеросклерозе, или из-за изменений сосудистых стенок, например, при хронической гипертонии.

Артериальную гипертонию можно обнаружить при помощи тонометра или по другим признакам, таким как мушки перед глазами, головокружение и так далее. А вот атеросклероз сосудов головного мозга может себя и не проявлять пока не случится инсульт. Об этом сайту aif.ru рассказала заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
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Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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