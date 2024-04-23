Россиянам рассказали, что инсульт чаще всего случается из-за сужения сосудов или из-за изменений их стенок

Россиянам рассказали, что инсульт может случиться из-за проблем с сосудами

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Случится у человека инсульт или нет зависит во многом от состояния сосудов.

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Инсульт не всегда происходит только из-за слабости сосудистой стенки, хотя из-за её разрыва может случиться и ишемический, и геморрагический инсульт или кровоизлияние.

Как правило, нарушение кровообращения может случиться из-за сужения сосудов, например, при атеросклерозе, или из-за изменений сосудистых стенок, например, при хронической гипертонии.

Артериальную гипертонию можно обнаружить при помощи тонометра или по другим признакам, таким как мушки перед глазами, головокружение и так далее. А вот атеросклероз сосудов головного мозга может себя и не проявлять пока не случится инсульт. Об этом сайту aif.ru рассказала заместитель директора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Маринэ Танашян.