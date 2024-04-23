Россиянам сообщили о удивительных свойствах физиотерапии

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Врач Лаптев: физиотерапия помогает защититься от простуды

1:36
Здоровье

Врач высшей категории Алексей Лаптев отметил, что физиотерапия является одним из наиболее безопасных и эффективных методов профилактики и лечения широкого спектра заболеваний. По его мнению, это не только укрепляет иммунитет, но и стимулирует заживление ран.

Врач Лаптев: физиотерапия помогает защититься от простуды
Фото: openverse.org by gaelx is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт выделил главное преимущество физиотерапии — уменьшение нагрузки от медикаментов. Практика работы тысяч врачей подтверждает эффективность данного метода. Но важно проверить, соответствуют ли процедуры рекомендациям Минздрава РФ.

"Физиотерапию можно использовать и для лечения, и для профилактики. Причём если мы говорим о профилактике, то тут наши методы обычно используются в периоды после обострений, чтобы предотвратить рецидивы. В сезон простуд, например, физиотерапия — это прекрасный способ поддержать иммунитет, чтобы не заболеть", — рассказал Алексей Лаптев.

Физиотерапия включает разные подходы: тепловой, холодовой, электрический, магнитный, а также ультразвуковой. Некоторые из них улучшают кровообращение, другие замедляют воспалительные процессы, третьи снимают боль и отёки, а четвертые стимулируют процессы регенерации, пояснила врач Лариса Алексеева. Лечебная физкультура также является частью комплекса физиотерапии.

"Иногда пациент может почувствовать улучшение уже после одной-двух процедур, а стойкий эффект от лечения пациенты начинают отмечать к пятому-шестому сеансу", — резюмировал специалист.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.
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