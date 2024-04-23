Замедляем старение и продлеваем молодость: ешьте эти 5 продуктов как можно чаще, результат не заставит долго ждать

Kubnews: для долголетия нужно есть лосось и авокадо

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Есть 5 продуктов, которые нужно включить в свой рацион, чтобы затормозить старение, улучшить здоровье и защититься от многих заболеваний. Об этом пишет сайт Kubnews.

Фото: commons.wikimedia.org by DanaTentis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В первую очередь в вашем питании должны присутствовать грецкие орехи. В них есть полезные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердца и мозга. Так, вы предотвратите развитие деменции. Ещё они богаты витамином Е, имеющим антиоксидантные свойства.

Также употребляйте ягоды годжи. Они обладают антиоксидантными свойствами, содержат в себе минералы и витамины, укрепляющие иммунитет и замедляющие старение.

В авокадо есть много полезных мононенасыщенных жиров, которые отлично снижают уровень "плохого" холестерина в крови. В этом фрукте также есть витамин К, улучшающий состояние костей.

Лосось богат омега-3 жирными кислотами, поэтому он отлично поддержит здоровье и работу сердца. Также в нём есть достаточное количество витамина Д, важного для укрепления костей и иммунитета. Ещё важно есть шпинат. В нём есть антиоксиданты, минералы и витамины, железо. Всё это поможет поддерживать энергию и здоровье.