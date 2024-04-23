Симптомы сахарного диабета в организме и даже на коже: их ни в коем случае нельзя игнорировать

Фармацевт Грэм Филлипс дал предупреждение, как диабет второго типа может проявляться, в том числе на коже. Эти симптомы нельзя игнорировать, иначе вы потеряете время и заболевание усугубится.
Грэм выделил пять сигналов, которые может подавать организм, свидетельствующие о начале диабета или о преддиабете.
Прежде всего, стоит обратить внимание на соотношение талии к росту. Если окружность талии будет превышать половину вашего роста, то подвержены развитию диабета. Также вас должен насторожить избыточный вес и постоянное чувство голода.
"Когда уровень инсулина высок, ваше тело эффективно блокирует жировые запасы, затрудняя доступ к ним. Это может привести к ситуации, когда люди набирают еще больше веса, одновременно чувствуя себя голоднее, чем когда-либо прежде", — сказал врач.
Кроме того, на теле появляются множественные папилломы и акантоз (темные пятна на коже). Эти симптомы указывают на метаболические нарушения.
Ещё могут развиться такие признаки, как повышенный уровень сахара и "плохого" холестерина в крови, высокое кровяное давление.
Звезда поделилась кадрами из спортзала.