Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выпадение волос и утрата живости: ключевые аспекты перед окрашиванием в блонд
Физик Нуруллаев: смартфон не следует оставлять на ночь возле головы
Ради денег Киев отдаёт ключевые позиции власти ставленникам США
Паром из Владивостока в Японию запустят в июле
Как приготовить кофе мокко с корицей
Превышение цен на бензин как страховой случай
Как продлить жизнь двигателю: основные аспекты обслуживания ДВС
Финансовый аналитик Антонов: сохранение уровня ключевой ставки укрепит рубль
Тренер Прыгунов рассказал, как усложнить обычные приседания и нагрузить ноги
Daily Mail: регулярное посещение сауны снижает риск деменции и сердечно-сосудистых заболеваний

Daily Mail пишет, что посещение сауны снижает риск деменции и проблем с сердцем

1:17
Здоровье

Британский врач Майкл Мосли заявил, что регулярное посещение сауны может уменьшить риск инсульта и деменции.

Daily Mail пишет, что посещение сауны снижает риск деменции и проблем с сердцем
Фото: commons.wikimedia.org by АкваФлеури is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам доктора, от пребывания в сауне или бане расширяются кровеносные сосуды, повышается температура кожи и внутренних органов, учащается сердцебиение и усиливается потоотделение. Эти изменения схожи с теми, которые появляются при интенсивных тренировках. В этом и проявляется польза сауны для сердечно-сосудистой системы, пишет издание Daily Mail.

Мосли отметил, что сауна помогает ещё и предотвратить деменцию. Учёные из университета Восточной Финляндии выяснили, что регулярное посещение сауны уменьшает возможность появление деменции на 66%. Эти же финские учёные обнаружили, что вероятность инсульта у тех, кто посещает сауну регулярно, была ниже на 61%, чем у тех, кто посещал её раз в неделю и реже.

Время посещения сауны не должно превышать 15 минут. Однако, если у человека уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то перед посещением сауны ему необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Ради денег Киев отдаёт ключевые позиции власти ставленникам США
Паром из Владивостока в Японию запустят в июле
Как приготовить кофе мокко с корицей
Превышение цен на бензин как страховой случай
Как продлить жизнь двигателю: основные аспекты обслуживания ДВС
Финансовый аналитик Антонов: сохранение уровня ключевой ставки укрепит рубль
Тренер Прыгунов рассказал, как усложнить обычные приседания и нагрузить ноги
Ветеринары рассказали, как продлить жизнь собаки
Родственникам подозреваемого в убийстве в Люблино на допросе потребовался переводчик
Как Кейт Уинслет получила роль Роуз в "Титанике"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников