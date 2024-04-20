Daily Mail: регулярное посещение сауны снижает риск деменции и сердечно-сосудистых заболеваний

Daily Mail пишет, что посещение сауны снижает риск деменции и проблем с сердцем

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Британский врач Майкл Мосли заявил, что регулярное посещение сауны может уменьшить риск инсульта и деменции.

Фото: commons.wikimedia.org by АкваФлеури is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

По словам доктора, от пребывания в сауне или бане расширяются кровеносные сосуды, повышается температура кожи и внутренних органов, учащается сердцебиение и усиливается потоотделение. Эти изменения схожи с теми, которые появляются при интенсивных тренировках. В этом и проявляется польза сауны для сердечно-сосудистой системы, пишет издание Daily Mail.

Мосли отметил, что сауна помогает ещё и предотвратить деменцию. Учёные из университета Восточной Финляндии выяснили, что регулярное посещение сауны уменьшает возможность появление деменции на 66%. Эти же финские учёные обнаружили, что вероятность инсульта у тех, кто посещает сауну регулярно, была ниже на 61%, чем у тех, кто посещал её раз в неделю и реже.

Время посещения сауны не должно превышать 15 минут. Однако, если у человека уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то перед посещением сауны ему необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.