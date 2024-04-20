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Как пережить майские праздники без вреда для здоровья: советы диетолога

Врач Новикова: на майские праздники нужно естьбольше овощей

1:14
Здоровье

Диетолог-нутрициолог Екатерина Новикова дала советы, как пережить майские праздники без вреда для пищеварения и лишних килограммов после употребления шашлыков на пикниках.

"Заполните стол овощами и зеленью. Растения наполняют желудок клетчаткой и витаминами, но не лишними калориями. Достаточно объемны, чтобы давать чувство сытости. А главное, делают легче переваривание мяса или рыбы, которые наверняка будут поданы в качестве основного блюда", — говорит эксперт.

Выбирая овощи, отдавайте предпочтение разным видам. На столе должны быть редиска, огурцы, помидоры, болгарский перец. Важно, чтобы присутствовали продукты, богатые витаминами.

Для заправки салатов используйте не майонез, а оливковое масло, яблочный или бальзамический уксус. Достаточно приготовить два или три основных блюда. Больше не нужно. В зависимости от предпочтений выбирайте мясо или рыбу.

Постарайтесь не злоупотреблять алкоголем, так как он достаточно калориен. В качестве десерта можно подать ягодное желе или творожный пудинг.

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