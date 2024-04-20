Эти лекарства вызывают головокружение: вот что нужно делать, чтобы этого не было

Доктор Борисов: после приёма мочегонных может кружиться голова

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог Алексей Борисов сообщил, что после приёма некоторых лекарств возможно возникновение головной боли и головокружения… Такие побочные эффекты встречаются довольно-таки часто.

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"Есть несколько наиболее частых причин для появления этого симптома после приема того или иного лекарственного препарата. Снижение артериального давления — одна из них", — отмечает эксперт.

Способствовать снижению давления могут разные препараты, среди них мочегонные, сердечные, сосудистые. если вы пьёте такие лекарства, то не забывайте, что возможен риск головокружения.

Чтобы избавиться от такого неприятного симптома, нужно уменьшить дозировку препарата. Если это не поможет, то можно отменить препарат на пару дней, потом всё нормализуется.

Иногда головокружение появляется из-за психотропных препаратов, к ним относят нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы. Ещё может добавляться сонливость, слабость. В этом случае нужно подождать несколько дней.