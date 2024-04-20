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Эти лекарства вызывают головокружение: вот что нужно делать, чтобы этого не было

Доктор Борисов: после приёма мочегонных может кружиться голова

1:08
Здоровье

Врач-невролог Алексей Борисов сообщил, что после приёма некоторых лекарств возможно возникновение головной боли и головокружения… Такие побочные эффекты встречаются довольно-таки часто.

Доктор Борисов: после приёма мочегонных может кружиться голова
Фото: pexels.com by Unknown is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Есть несколько наиболее частых причин для появления этого симптома после приема того или иного лекарственного препарата. Снижение артериального давления — одна из них", — отмечает эксперт.

Способствовать снижению давления могут разные препараты, среди них мочегонные, сердечные, сосудистые. если вы пьёте такие лекарства, то не забывайте, что возможен риск головокружения.

Чтобы избавиться от такого неприятного симптома, нужно уменьшить дозировку препарата. Если это не поможет, то можно отменить препарат на пару дней, потом всё нормализуется.

Иногда головокружение появляется из-за психотропных препаратов, к ним относят нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы. Ещё может добавляться сонливость, слабость. В этом случае нужно подождать несколько дней.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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