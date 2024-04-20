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Ароматизированная туалетная бумага: вот почему её опасно использовать

Врач Тейлор: ароматизированная туалетная бумага может привести к геморрою

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Здоровье

Эксперт по здоровью Стефани Тейлор проинформировала, что многие предпочитают для покупки ароматизированную туалетную бумагу, не подозревая, насколько она может быть опасной для здоровья человека.

Врач Тейлор: ароматизированная туалетная бумага может привести к геморрою
Фото: flickr. com by Tony Webster is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Вы можете подумать, что использование туалетной бумаги или салфеток, которые приятно пахнут, более гигиенично. При слишком частом использовании химические вещества в ароматизированных салфетках могут раздражать кожу вокруг ануса, вызывая зуд или жжение", — сказала эксперт.

Если вы будете часто использовать ароматизированную туалетную бумагу, то она может привести к возникновению геморроя, трещин, ректальному кровотечению, зуду, микротравмам, дискомфортным ощущениям.

Таким образом, лучше отдавать предпочтение обычной туалетной бумаге, не имеющей цвета и запаха. Это поможет сохранить ваше здоровье.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Батагова Виолета
Специалист по энцефалопатии, полиневропатии, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и их осложнениям, экстрапирамидным заболеваниям (болезнь Паркинсона, тики, эссенциальный тремор и т.д.), демиелинизирующим заболеваниям, болезням мышечного синапса.
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