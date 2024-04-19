Россиянка чуть не погибла из-за внутриматочной спирали, "забытой" в её теле на 10 лет

В Люберцах спасли пациентку, носившую внутриматочную спираль 10 лет

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В результате активных действий подмосковных врачей удалось спасти жизнь пациентки, у которой внутриматочная спираль пробыла внутри более 10 лет. Из-за слишком длительного ношения спирали развились гнойные процессы и тазовый сепсис, а также угроза утраты правой почки из-за расширения чашечно-лоханочной системы. Вероятно, состояние женщины было весьма тяжёлым.

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"В Люберецкую больницу поступила 55-летняя женщина с острыми болями в животе и сниженным давлением. После проведенного обследования врачи выявили у неё развитие септического процесса — инфекционного заражения крови. Как выяснилось, причиной такого состояния была внутриматочная спираль, которую пациентке установили более 10 лет назад", — сообщили в подмосковном Минздраве.

Для спасения жизни пациентки была применена антибактериальная терапия, после чего проведены две операции: стентирование правого мочеточника и удаление спирали и матки с гнойными образованиями. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка была выписана на амбулаторное лечение, её самочувствие улучшается.

Врачи настоятельно рекомендуют россиянкам внимательно следить за своим здоровьем и посещать гинеколога не реже, чем одним раз в год, особенно если у них установлена внутриматочная спираль. Этот метод контрацепции имеет свои противопоказания и потенциальные последствия.