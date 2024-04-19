Диетолог подсказала, какой маринад лучше всего использовать для шашлыков, чтобы организм был благодарен

По мнению диетолога Елены Соломатиной, для приготовления шашлычного маринада идеально подойдут газированная вода и кислые ягоды и фрукты, включая клюкву, бруснику и ананас. Она отметила, что лучше всего использовать натуральные продукты, такой способ упростит переваривание.
Ананас содержит фермент бромелайн, который способствует разрушению волокон мяса. Для маринования также рекомендуется использовать кислый томатный соус с добавлением уксуса, предпочтительно натурального, как поделилась Елена Соломатина.
"Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины. При шашлыке из рыбы кислота не требуется, потому что само по себе мясо мягче", — посоветовала Елена Соломатина.
По словам диетолога, на Кавказе любят добавлять большое количество свежего лука при мариновании мяса. Соломатина одобрила этот подход и советует учесть его перед наступлением сезона пикников.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.