Диетолог подсказала, какой маринад лучше всего использовать для шашлыков, чтобы организм был благодарен

Диетолог Соломатина: лучший вариант маринада шашлыка – ананас, клюква и брусника

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По мнению диетолога Елены Соломатиной, для приготовления шашлычного маринада идеально подойдут газированная вода и кислые ягоды и фрукты, включая клюкву, бруснику и ананас. Она отметила, что лучше всего использовать натуральные продукты, такой способ упростит переваривание.

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Ананас содержит фермент бромелайн, который способствует разрушению волокон мяса. Для маринования также рекомендуется использовать кислый томатный соус с добавлением уксуса, предпочтительно натурального, как поделилась Елена Соломатина.

"Любая кислота помогает нашему желудочному соку, особенно если шашлык из свинины и говядины. При шашлыке из рыбы кислота не требуется, потому что само по себе мясо мягче", — посоветовала Елена Соломатина.

По словам диетолога, на Кавказе любят добавлять большое количество свежего лука при мариновании мяса. Соломатина одобрила этот подход и советует учесть его перед наступлением сезона пикников.