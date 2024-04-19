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Аллерголог Бычкова: пожилой или кастрированный кот более безопасен в плане аллергии

Аллерголог Бычкова заявила, что кастрированный кот более безопасен в плане аллергии

1:22
Здоровье

Аллергия на кошек может проявиться, когда человек уже привязался к питомцу. Можно ли "ужиться” с аллергией, рассказала врач-аллерголог Яна Бычкова.

Аллерголог Бычкова заявила, что кастрированный кот более безопасен в плане аллергии
Фото: commons.wikimedia.org by Izemeh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Иммунная система человека реагирует на специфический белок, который может находиться на шерсти, в сальных или половых железах, в слюне или моче кошки, пишет Клопс. Ru.

При выраженной аллергической реакции аллергологи советуют подыскать питомцу новый дом. Если аллергия неярко выражена и доктор разрешил оставить животное, можно ввести ряд важных правил:

  • всегда мойте руки после контакта с кошкой;
  • не трогайте лицо и глаза, если не уверены, что руки чистые;
  • регулярно проводите влажную уборку;
  • приобретите пылесос с вакуумным фильтром;
  • уберите ковры;
  • не разрешайте коту лежать на мягкой мебели;
  • не пускайте питомца в те комнаты, где находитесь большую часть времени;
  • чаще стирайте подстилки животного;
  • приобретите специальные шампуни, смывающие аллергены;
  • чаще проводите груминг питомца.

"Кастрированный кот более безопасен в плане аллергии. Выделение агрессивного белка Fel D1 у такого животного становится значительно меньше", — добавила Яна Бычкова.

Это же касается и пожилых котов.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Копилева Виктория
Проводит диагностику и лечение экземы, розацеа, себорея, микозов, лишая, псориаза, дерматита, акне (угрей) и других дерматологических заболеваний кожи.
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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