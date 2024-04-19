Аллерголог Бычкова: пожилой или кастрированный кот более безопасен в плане аллергии

Аллерголог Бычкова заявила, что кастрированный кот более безопасен в плане аллергии

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Аллергия на кошек может проявиться, когда человек уже привязался к питомцу. Можно ли "ужиться” с аллергией, рассказала врач-аллерголог Яна Бычкова.

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Иммунная система человека реагирует на специфический белок, который может находиться на шерсти, в сальных или половых железах, в слюне или моче кошки, пишет Клопс. Ru.

При выраженной аллергической реакции аллергологи советуют подыскать питомцу новый дом. Если аллергия неярко выражена и доктор разрешил оставить животное, можно ввести ряд важных правил:

всегда мойте руки после контакта с кошкой;

не трогайте лицо и глаза, если не уверены, что руки чистые;

регулярно проводите влажную уборку;

приобретите пылесос с вакуумным фильтром;

уберите ковры;

не разрешайте коту лежать на мягкой мебели;

не пускайте питомца в те комнаты, где находитесь большую часть времени;

чаще стирайте подстилки животного;

приобретите специальные шампуни, смывающие аллергены;

чаще проводите груминг питомца.

"Кастрированный кот более безопасен в плане аллергии. Выделение агрессивного белка Fel D1 у такого животного становится значительно меньше", — добавила Яна Бычкова.

Это же касается и пожилых котов.