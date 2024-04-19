Многие даже не догадываются: врач рассказала, как проверить способность к деторождению

Доктор Любовь Ерофеева: репродуктивное здоровье надо проверять

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Pravda.Ru побеседовала с акушером-гинекологом, экспертом ВОЗ Любовью Ерофеевой о том, как будет проходить скрининг на фертильность — так по научному называется тест на возможное бесплодие.

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Массовую проверку репродуктивного здоровья в России организуют впервые. Это решение врач называет правильным:

"Мы на ранних стадиях можем исправить, скорректировать, назначить лечение. Если человек приходит уже довольно поздно, это не всегда возможно. У нас теперь семьи формируются в довольно позднем возрасте, первенцы рождаются, когда родителям уже 26-27 лет, мы повторяем тенденцию высокоразвитых стран, там первые беременности обычно в возрасте 30-31 года", — проводит параллель специалист.

Вывод о возможности иметь потомство медики сделают на основе комплексного обследования.

"Осмотр, ультразвуковая диагностика, список анализов. Для медиков важным показателем здоровья женщины является овариальный резерв, то есть достаточно ли яйцеклеток, способных к овуляции. Каждый месяц расходуется материал, данный девочке при рождении. Вот в чем дело. У мужчин надо смотреть спермограммы, были в научных журналах сообщения, что ковид плохо повлиял на мужское репродуктивное здоровье", — озвучивает новые данные Любовь Ерофеева.

Анонимным тест на бесплодие не будет, но он не является обязательным.

"Принудительно — точно нет. Это адресная помощь гражданам репродуктивного возраста, которые могут предполагать, что у них есть какие-то проблемы. Человека невозможно и нельзя законодательно заставить что-либо делать в отношении его здоровья. Государство лишь организует помощь, помогает нуждающимся, помогает тем, кто обращается", — говорит эксперт.

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