Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Фадеев показал фрагмент своей новой песни проекта Глюк'oZa
Эксперт Малиновская объяснила, как снизить уровень стресса перед экзаменами
Кинологи рассказали, как избавить питомца от тревожности
Режиссёра хоррора "Омен. Непорочная" возмутило русское название фильма
Как остатки хлеба использовать в огороде
Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,5%
G7 не признают причастность Украины к теракту в "Крокусе Сити Холле"
"Ингосстрах": пожаров из-за коротких замыканий становится больше
Россиян не пускают в Латинскую Америку из Турции
Многие даже не догадываются: врач рассказала, как проверить способность к деторождению

Доктор Любовь Ерофеева: репродуктивное здоровье надо проверять

1:55
Здоровье

Pravda.Ru побеседовала с акушером-гинекологом, экспертом ВОЗ Любовью Ерофеевой о том, как будет проходить скрининг на фертильность — так по научному называется тест на возможное бесплодие.

Доктор Любовь Ерофеева: репродуктивное здоровье надо проверять
Фото: commons.wikimedia.org by Puzzle dop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Массовую проверку репродуктивного здоровья в России организуют впервые. Это решение врач называет правильным:

"Мы на ранних стадиях можем исправить, скорректировать, назначить лечение. Если человек приходит уже довольно поздно, это не всегда возможно. У нас теперь семьи формируются в довольно позднем возрасте, первенцы рождаются, когда родителям уже 26-27 лет, мы повторяем тенденцию высокоразвитых стран, там первые беременности обычно в возрасте 30-31 года", — проводит параллель специалист.

Вывод о возможности иметь потомство медики сделают на основе комплексного обследования.

"Осмотр, ультразвуковая диагностика, список анализов. Для медиков важным показателем здоровья женщины является овариальный резерв, то есть достаточно ли яйцеклеток, способных к овуляции. Каждый месяц расходуется материал, данный девочке при рождении. Вот в чем дело. У мужчин надо смотреть спермограммы, были в научных журналах сообщения, что ковид плохо повлиял на мужское репродуктивное здоровье", — озвучивает новые данные Любовь Ерофеева.

Анонимным тест на бесплодие не будет, но он не является обязательным.

"Принудительно — точно нет. Это адресная помощь гражданам репродуктивного возраста, которые могут предполагать, что у них есть какие-то проблемы. Человека невозможно и нельзя законодательно заставить что-либо делать в отношении его здоровья. Государство лишь организует помощь, помогает нуждающимся, помогает тем, кто обращается", — говорит эксперт.

7 сигналов мужского бесплодия
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Николаев Николай
Успешное лечение всех форм невынашивания и бесплодия
Специалист Давитая Виолетта
УЗИ-диагност экспертного уровня в области акушерства и гинекологии
Специалист Немировский Лев
Заведующий отделением акушерства и гинекологии клиники
Обсудить
Популярное
В Россию полностью прекратились поставки охлажденной продукции: импорт семги снизился вдвое

По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.

За 2023 год объемы поставок семги в Россию рухнули в два раза
PLOS ONE: обнаружены следы человеческой жизни в лавовой трубе Умм Джирсан
Они долгое время жили в лавовой трубе: ученые открыли место обитания древнего человека
Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"
Как правильно кормить кошку: каждый второй делает это неправильно и губит здоровье питомца
Экономика Украины находится в коллапсе и держится только на кредитах Запада Любовь Степушова Над Ставропольем рухнул бомбардировщик Ту-22М3, массированный удар по Украине Дмитрий Плотников Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев
Певец Прохор Шаляпин побывал на ярмарке возрастных невест: "Девочки, забейте на глупые цифры"
Bloomberg: два новых маршрута сделают Россию одним из центров мировой торговли
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Как не удалить жёлтую полоску на унитазе, а не допустить её — это очень просто
Последние материалы
Максим Фадеев показал фрагмент своей новой песни проекта Глюк'oZa
Эксперт Малиновская объяснила, как снизить уровень стресса перед экзаменами
Кинологи рассказали, как избавить питомца от тревожности
Режиссёра хоррора "Омен. Непорочная" возмутило русское название фильма
Как остатки хлеба использовать в огороде
Доктор Любовь Ерофеева: репродуктивное здоровье надо проверять
Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 1,5%
G7 не признают причастность Украины к теракту в "Крокусе Сити Холле"
"Ингосстрах": пожаров из-за коротких замыканий становится больше
Россиян не пускают в Латинскую Америку из Турции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников