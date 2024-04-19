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Мануальный терапевт Налда: привычка спать на животе может привести к мигрени и сердечно-сосудистым заболеваниям

Сон на животе может спровоцировать мигрень

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Здоровье

Многие люди любят спать на животе, однако мануальный терапевт Тони Налда считает, что подобная привычка плохо сказывается на здоровье.

Сон на животе может спровоцировать мигрень
Фото: Flickr by Liz Lawley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сон на животе приводит к напряжению мышц шеи и спины, что может спровоцировать мигрени и защемление нервов, а также привести к боли в пояснице.

Когда вы спите на животе, диафрагма находится в сжатом состоянии, что затрудняет глубокое дыхание. Это ухудшает качество вашего сна.

Сон на животе может спровоцировать проблемы с сердцем, так как в таком положении затруднена циркуляция крови. Со временем это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет издание BristolLive.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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