Мануальный терапевт Налда: привычка спать на животе может привести к мигрени и сердечно-сосудистым заболеваниям

Многие люди любят спать на животе, однако мануальный терапевт Тони Налда считает, что подобная привычка плохо сказывается на здоровье.
Фото: Flickr by Liz Lawley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Сон на животе приводит к напряжению мышц шеи и спины, что может спровоцировать мигрени и защемление нервов, а также привести к боли в пояснице.
Когда вы спите на животе, диафрагма находится в сжатом состоянии, что затрудняет глубокое дыхание. Это ухудшает качество вашего сна.
Сон на животе может спровоцировать проблемы с сердцем, так как в таком положении затруднена циркуляция крови. Со временем это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет издание BristolLive.
Специализируется на лечении, диагностике и профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др
Специализируется на комплексном лечении заболеваний позвоночника, болей в конечностях, в шее и спине, межпозвоночной грыжи, межреберной невралгии, остеоартроза суставов, невралгий, стоп, используя мягкие мануальные техники