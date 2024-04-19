Мануальный терапевт Налда: привычка спать на животе может привести к мигрени и сердечно-сосудистым заболеваниям

Сон на животе может спровоцировать мигрень

0:43 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди любят спать на животе, однако мануальный терапевт Тони Налда считает, что подобная привычка плохо сказывается на здоровье.

Фото: Flickr by Liz Lawley is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сон на животе приводит к напряжению мышц шеи и спины, что может спровоцировать мигрени и защемление нервов, а также привести к боли в пояснице.

Когда вы спите на животе, диафрагма находится в сжатом состоянии, что затрудняет глубокое дыхание. Это ухудшает качество вашего сна.

Сон на животе может спровоцировать проблемы с сердцем, так как в таком положении затруднена циркуляция крови. Со временем это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, пишет издание BristolLive.