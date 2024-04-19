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Диетолог рассказал, сколько газировки можно употреблять в сутки

Диетолог Кабанов: в одном стакане газировки содержится суточная норма сахара

1:10
Здоровье

Суточный лимит потребления сахара от 20 до 25 граммов можно восполнить, выпив всего один стакан газировки или другого сладкого напитка. Информацию об этом передал диетолог-консультант и заместитель директора Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Алексей Кабанов в интервью для "Газеты.ru".

Диетолог Кабанов: в одном стакане газировки содержится суточная норма сахара
Фото: Wikipedia by pic_p_ter is licensed under public domain

Специалист отметил, что избыточное потребление сахара является главным провоцирующим фактором сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и атеросклероза из-за его присутствия во многих продуктах и напитках.

Эксперт рекомендует людям с лишним весом, преддиабетом, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и высоким холестерином исключить сахар из рациона. Вместо этого специалист советует обратить внимание на новые заменители сахара, такие как сладкие белки.

"Они почти не калорийны, значительно слаще сахара и синтезированы из африканских растений. К их числу относятся мабинлин, куркулин, миракулин и другие", — заметил Алексей Кабанов.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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