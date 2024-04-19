Диетолог рассказал, сколько газировки можно употреблять в сутки

Диетолог Кабанов: в одном стакане газировки содержится суточная норма сахара

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Суточный лимит потребления сахара от 20 до 25 граммов можно восполнить, выпив всего один стакан газировки или другого сладкого напитка. Информацию об этом передал диетолог-консультант и заместитель директора Национального исследовательского центра "Здоровое питание" Алексей Кабанов в интервью для "Газеты.ru".

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Специалист отметил, что избыточное потребление сахара является главным провоцирующим фактором сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и атеросклероза из-за его присутствия во многих продуктах и напитках.

Эксперт рекомендует людям с лишним весом, преддиабетом, повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и высоким холестерином исключить сахар из рациона. Вместо этого специалист советует обратить внимание на новые заменители сахара, такие как сладкие белки.

"Они почти не калорийны, значительно слаще сахара и синтезированы из африканских растений. К их числу относятся мабинлин, куркулин, миракулин и другие", — заметил Алексей Кабанов.