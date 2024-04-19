Врач указала на продукты, которые категорически запрещены детям

Эндокринолог Тараско: детям до двух лет противопоказаны соль и сахар

Согласно рекомендациям детского эндокринолога и диетолога Анастасии Тараско, детям до двух лет не рекомендуется употреблять соль и добавлять сахар, а детям до пяти лет — цельные орехи, виноград и рисовые напитки.

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"Пищеварительная система детей ещё не совершенна, она только формируется и имеет свои физиологические особенности", — пояснила Анастасия Тараско.

Диетолог отметила, что у детей наблюдается повышенная проницаемость к токсинам, бактериям и вирусам, а также повышенная чувствительность к различным агрессивным агентам. До полутора лет в организме некоторые аминокислоты не синтезируются, поэтому необходимо включать их в рацион питания. Дети нуждаются в большом количестве энергии, но их желудки очень маленькие, поэтому пища должна быть богата необходимыми макро- и микроэлементами.