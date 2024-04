Врач указала на продукты, которые категорически запрещены детям

Согласно рекомендациям детского эндокринолога и диетолога Анастасии Тараско, детям до двух лет не рекомендуется употреблять соль и добавлять сахар, а детям до пяти лет — цельные орехи, виноград и рисовые напитки.

