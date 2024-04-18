Российские туристы жалуются на серьезные проблемы с ротавирусом в Таиланде

На острове Пхукет в Таиланде наблюдается резкий рост числа жалоб от российских туристов на отравления. Несколько дней подряд они вынуждены находиться в номерах, поскольку сталкиваются с высокой температурой, рвотой и слабостью, что не позволяет им покинуть отель. Привезённые ими препараты и сильные лекарства из местных аптек не помогают.
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По мнению самих россиян, виноват страшный ротавирус.
"Ничего экзотического с мужем не ели. Обычный рис с морепродуктами в кафешках. Было плохо два дня, поднялась высокая температура, и только антибиотики спасли, еле выкарабкались. Но два дня отпуска потеряли", — поделилась подписчица SHOT ПРОВЕРКИ.
Наибольшее количество пострадавших зарегистрировано в популярном районе Ката. Многие даже воспользовались своей медицинской страховкой и обратились в клинику.
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д