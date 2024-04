Российские туристы жалуются на серьезные проблемы с ротавирусом в Таиланде

На острове Пхукет в Таиланде наблюдается резкий рост числа жалоб от российских туристов на отравления. Несколько дней подряд они вынуждены находиться в номерах, поскольку сталкиваются с высокой температурой, рвотой и слабостью, что не позволяет им покинуть отель. Привезённые ими препараты и сильные лекарства из местных аптек не помогают.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository