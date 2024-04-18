Как делают бизнес на здоровье: в частных клиниках нет нужного оборудования, это приводит к врачебным ошибкам — академик РАН

Президент ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева" Минздрава России, доктор медицинских наук, академик РАН Лео Бокерия в разговоре с Pravda. Ru прокомментировал покалечившие пациентов операции в одной из частных медицинских клиник Москвы.
Легендарный доктор дал ответ на вопрос, могут ли частные лечебные учреждения конкурировать с государственными в качестве оказания медицинских услуг. И привёл в пример Бакулевский центр.
"Я думаю, что не могут, потому что мы используем огромный потенциал методов. Мы же останавливаем сердце на время операции, для чего используем специальные растворы и так далее. Частные клиники могут делать какие-то операции, но я не думаю, что они могут делать всё. Тут есть нюансы", — подчеркнул врач.
Невысокое качество оказания медицинских услуг может быть лишь в "непонятных" клиниках, отметил Лео Бокерия.
"Что касается естественно развивающихся клиник, они все стараются получить диплом окончания ординатуры или аспирантуры, в том же Бакулевском центре, если речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. У нас в стране система нормально выстроена, по крайней мере, в больших городах, тем более в Москве", — уверен известный кардиохирург.
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