Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генри Кавилл заявил, что ему не везёт со сценами после титров
Врач Илюхина: ошибкой является отсутствие комплексного подхода при лечении запора
В Польше задержали подозреваемого в "подготовке покушения" на Зеленского
Депутат Соболев: РФ более серьёзно готовится к возможной агрессии Запада, чем он сам
Филипп Киркоров и Григорий Лепс тратят по миллиону рублей в месяц на охрану
Автоэксперты рассказали, как избежать потери стоимости автомобиля
ГД хочет обязать власти регионов создавать программы страхования жилья
Тренер "Динамо" Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России
Лиз Трасс заявила, что хочет победы Трампа на выборах в США
Как делают бизнес на здоровье: в частных клиниках нет нужного оборудования, это приводит к врачебным ошибкам — академик РАН

Доктор Бокерия: полный арсенал операций частные клиники не осилят

Здоровье

Президент ФГБУ "НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева" Минздрава России, доктор медицинских наук, академик РАН Лео Бокерия в разговоре с Pravda. Ru прокомментировал покалечившие пациентов операции в одной из частных медицинских клиник Москвы.

Доктор Бокерия: полный арсенал операций частные клиники не осилят
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Легендарный доктор дал ответ на вопрос, могут ли частные лечебные учреждения конкурировать с государственными в качестве оказания медицинских услуг. И привёл в пример Бакулевский центр.

"Я думаю, что не могут, потому что мы используем огромный потенциал методов. Мы же останавливаем сердце на время операции, для чего используем специальные растворы и так далее. Частные клиники могут делать какие-то операции, но я не думаю, что они могут делать всё. Тут есть нюансы", — подчеркнул врач.

Невысокое качество оказания медицинских услуг может быть лишь в "непонятных" клиниках, отметил Лео Бокерия.

"Что касается естественно развивающихся клиник, они все стараются получить диплом окончания ординатуры или аспирантуры, в том же Бакулевском центре, если речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях. У нас в стране система нормально выстроена, по крайней мере, в больших городах, тем более в Москве", — уверен известный кардиохирург.

Кардиохирург о режиме питания
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
Обсудить
Популярное
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии

Академик Алексеенко рассказал о развитии самого прогрессивного типа зелёной энергетики в России.

Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Помощь Украине выделена в США "на бумаге". В реальности может и не состояться Любовь Степушова Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Тренер "Динамо" Личка назвал две вещи, которых ему не хватает в России
Лиз Трасс заявила, что хочет победы Трампа на выборах в США
Посадите на участке блетиллу
Яна Поплавская рассказала о помощи советских бардов Никитиных ВСУ
Станислав Садальский рассказал о "природном аспирине"
Селин Дион выпустит фильм о неизлечимой болезни 25 июня
Несложные советы для достижения гладких и сияющих волос
Эксперт Онищенко прогнозирует трехкратное увеличение рынка аренды в РФ
Соседов возвращается в шоу "Суперстар!" после увольнения с телеканала НТВ
Как приготовить холодный кофе с корицей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников