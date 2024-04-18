Врач рассказала о наилучшем методе лечения растяжек

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Врач Калимуллина: с помощью RF-лифтинга можно устранить растяжки на теле

Здоровье

Врач-дерматолог-косметолог из клиники Dega, Елена Калимуллина, рассказала о возможности использования микроигольчатого радиоволнового лифтинга (RF-лифтинга) для подтяжки нужных участков на теле. Согласно её объяснениям, этот метод предполагает направленное воздействие микроигл с энергией на конкретные области, что помогает сократить участок кожи и сделать его более плотным.

Врач Калимуллина: с помощью RF-лифтинга можно устранить растяжки на теле
Фото: сommons.wikimedia.org by Mona Hassan Abo-Abda is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как сообщила Елена Калимуллина, с помощью аппаратного массажа лазером не получится обеспечить коже определённые сокращения, но возможно выровнять её рельеф.

"Это физиопроцедура, которая заменяет классический ручной массаж. Благодаря потоку лазерного излучения происходит ещё и проработка качества кожи для её уплотнения и повышения тонуса", — поделилась Елена Калимуллина.

 

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции
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