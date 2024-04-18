Врач рассказала о наилучшем методе лечения растяжек

Врач-дерматолог-косметолог из клиники Dega, Елена Калимуллина, рассказала о возможности использования микроигольчатого радиоволнового лифтинга (RF-лифтинга) для подтяжки нужных участков на теле. Согласно её объяснениям, этот метод предполагает направленное воздействие микроигл с энергией на конкретные области, что помогает сократить участок кожи и сделать его более плотным.
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Как сообщила Елена Калимуллина, с помощью аппаратного массажа лазером не получится обеспечить коже определённые сокращения, но возможно выровнять её рельеф.
"Это физиопроцедура, которая заменяет классический ручной массаж. Благодаря потоку лазерного излучения происходит ещё и проработка качества кожи для её уплотнения и повышения тонуса", — поделилась Елена Калимуллина.
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