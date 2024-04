Врач рассказала о наилучшем методе лечения растяжек

Врач-дерматолог-косметолог из клиники Dega, Елена Калимуллина, рассказала о возможности использования микроигольчатого радиоволнового лифтинга (RF-лифтинга) для подтяжки нужных участков на теле. Согласно её объяснениям, этот метод предполагает направленное воздействие микроигл с энергией на конкретные области, что помогает сократить участок кожи и сделать его более плотным.

Фото: сommons.wikimedia.org by Mona Hassan Abo-Abda is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International