Это растительное молоко не настолько полезно, как вы думаете

Диетолог Рима Пиллаи рассказала, что сейчас овсяное молоко стало популярной заменой для обычного молока. Но на самом деле этот продукт не так полезен, как многие считают, он может тоже принести вред здоровью.
"Молочное молоко является источником белка, кальция, йода и витаминов А, В12, D. Содержащийся в нем белок содержит все незаменимые аминокислоты, а это означает, что молоко является полноценным белком. Овсяное молоко является плохим источником белка и, естественно, не является источником многих питательных веществ", — сказала диетолог.
В этом случае при покупке овсяного молока выбирайте те варианты, которые дополнительно обогащены витаминами Д и В12, кальцием, калием, йодом. Но если вы хорошо переносите употребление обычного молока, то лучше пейте его.
Кроме того, не стоит забывать, что овсяное молоко содержит в себе естественные сахара, которые могут привести к повышению уровня сахара в крови. Поэтому если у вас есть подобные проблемы, то лучше отказаться от такого молока. Его можно заменить миндальным молоком или соевым. Эти виды подходят при диабете 2 типа.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.