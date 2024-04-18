Это растительное молоко не настолько полезно, как вы думаете

Диетолог Пиллаи: овсяное молоко приводит к скачкам сахара в крови

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Рима Пиллаи рассказала, что сейчас овсяное молоко стало популярной заменой для обычного молока. Но на самом деле этот продукт не так полезен, как многие считают, он может тоже принести вред здоровью.

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"Молочное молоко является источником белка, кальция, йода и витаминов А, В12, D. Содержащийся в нем белок содержит все незаменимые аминокислоты, а это означает, что молоко является полноценным белком. Овсяное молоко является плохим источником белка и, естественно, не является источником многих питательных веществ", — сказала диетолог.

В этом случае при покупке овсяного молока выбирайте те варианты, которые дополнительно обогащены витаминами Д и В12, кальцием, калием, йодом. Но если вы хорошо переносите употребление обычного молока, то лучше пейте его.

Кроме того, не стоит забывать, что овсяное молоко содержит в себе естественные сахара, которые могут привести к повышению уровня сахара в крови. Поэтому если у вас есть подобные проблемы, то лучше отказаться от такого молока. Его можно заменить миндальным молоком или соевым. Эти виды подходят при диабете 2 типа.