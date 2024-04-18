Это растительное молоко не настолько полезно, как вы думаете

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Диетолог Пиллаи: овсяное молоко приводит к скачкам сахара в крови

1:20
Здоровье

Диетолог Рима Пиллаи рассказала, что сейчас овсяное молоко стало популярной заменой для обычного молока. Но на самом деле этот продукт не так полезен, как многие считают, он может тоже принести вред здоровью.

Диетолог Пиллаи: овсяное молоко приводит к скачкам сахара в крови
Фото: Own work by Vuo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Молочное молоко является источником белка, кальция, йода и витаминов А, В12, D. Содержащийся в нем белок содержит все незаменимые аминокислоты, а это означает, что молоко является полноценным белком. Овсяное молоко является плохим источником белка и, естественно, не является источником многих питательных веществ", — сказала диетолог.

В этом случае при покупке овсяного молока выбирайте те варианты, которые дополнительно обогащены витаминами Д и В12, кальцием, калием, йодом. Но если вы хорошо переносите употребление обычного молока, то лучше пейте его.

Кроме того, не стоит забывать, что овсяное молоко содержит в себе естественные сахара, которые могут привести к повышению уровня сахара в крови. Поэтому если у вас есть подобные проблемы, то лучше отказаться от такого молока. Его можно заменить миндальным молоком или соевым. Эти виды подходят при диабете 2 типа.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
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