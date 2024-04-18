Акушер назвала пугающие аргументы против сна с тампоном

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Акушер Ким: сон с тампоном может спровоцировать полиорганную недостаточность

1:19
Здоровье

Длительное использование тампонов представляет серьезную угрозу, как отмечает врач-акушер-гинеколог Инвитро Екатерина Ким. По её мнению, это может привести к возникновению золотистого стафилококка и пиогенного стрептококка типа А, что может привести к полиорганной недостаточности и инфекционно-токсическому шоку.

Акушер Ким: сон с тампоном может спровоцировать полиорганную недостаточность
Фото: https://mykaleidoscope.ru/x/jemocii/12349-chuvstvo-trevogi-i-bessonnica-55-foto.html

"Днём тампон нужно менять каждые четыре часа или чаще. Ночью, если сон длится более восьми часов, следует воспользоваться прокладками, так как длительное использование тампона крайне опасно. Дело в том, что в состав нормальной микробиоты влагалища в малом количестве входят условно-патогенные микроорганизмы", — пояснила Екатерина Ким.

Ким отметила, что самым серьезным последствием такого сна является инфекционно-токсический шок. Он представляет собой состояние, опасное для жизни, которое может привести к острой полиорганной недостаточности, нарушению кровообращения и метаболическим нарушениям. Екатерина Ким также обратила внимание на распространённые симптомы данного состояния: лихорадка, озноб, недомогание, слабость, головная боль, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота и диарея.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Третинник Людмила
Специализируется на лечении сложных форм бесплодия
Специалист Надырова Наталья
Проводит лечение воспалительных заболеваний органов малого таза, инфекций передающихся половым путем, заболеваний влагалища и шейки матки, нарушения менструльной функции, привычного невынашивания, климактерического синдрома, доброкачественных опухолей яичников и матки (миома).
Специалист Манжула Юлия
Ведущий врач
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