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В Новосибирске разработали биопротез клапана сердца для детей

Здоровье

В российском городе Новосибирске появилась уникальная разработка — детский биопротез клапана сердца, изготовленный из яремной вены быка, прошедшей обработку и очистку. Его создали специалисты из исследовательского медицинского центра имени Мешалкина, сообщает pora.ru.

В Новосибирске разработали биопротез клапана сердца для детей. 395108.jpeg

Детские протезы легочной артерии, к сожалению, требуют регулярной реимплантации. Это происходит по ряду причин: из-за отложений в биоматериале солей кальция (кальцификации), роста и развития ребенка. "Старому" протезу уже не под силу справляться с потребностями подросшего организма, и он становится мал по размеру для сердца. Не менее важная причина — кальций, поражающий створки искусственного клапана, отложения которого приводят к дисфункции протеза.

Пациенты вынуждены несколько раз ложиться на операции для замены биопротеза. В России насчитывается около 430 тысяч детей, страдающих врожденными пороками сердца. Этот показатель постоянно увеличивается, поэтому можно представить грандиозные масштабы данной проблемы.

Новый бесшовный протез, показавший свою эффективность в доклинических испытаниях, уникален тем, что он снижает количество дополнительных операций на сердцах детей. Проведенная обработка против отложений кальция теперь позволяет протезу меньше накапливать солей.

Фото: modscheats.ru

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Темы дети ученые сердце медицина здоровье Новосибирск
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