В Новосибирске разработали биопротез клапана сердца для детей

В российском городе Новосибирске появилась уникальная разработка — детский биопротез клапана сердца, изготовленный из яремной вены быка, прошедшей обработку и очистку. Его создали специалисты из исследовательского медицинского центра имени Мешалкина, сообщает pora.ru.
Детские протезы легочной артерии, к сожалению, требуют регулярной реимплантации. Это происходит по ряду причин: из-за отложений в биоматериале солей кальция (кальцификации), роста и развития ребенка. "Старому" протезу уже не под силу справляться с потребностями подросшего организма, и он становится мал по размеру для сердца. Не менее важная причина — кальций, поражающий створки искусственного клапана, отложения которого приводят к дисфункции протеза.
Пациенты вынуждены несколько раз ложиться на операции для замены биопротеза. В России насчитывается около 430 тысяч детей, страдающих врожденными пороками сердца. Этот показатель постоянно увеличивается, поэтому можно представить грандиозные масштабы данной проблемы.
Новый бесшовный протез, показавший свою эффективность в доклинических испытаниях, уникален тем, что он снижает количество дополнительных операций на сердцах детей. Проведенная обработка против отложений кальция теперь позволяет протезу меньше накапливать солей.
Фото: modscheats.ru
Читайте также:
За 6 часов врачи обновили мужчине сердце
Что делать, если провис сердечный клапан
Новосибирские ученые создали уникальное лекарство
В Новосибирске создано искусственное сердце
Нейрохирурги "добрались" до мозга через бровь
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?
Общественность и СМИ восприняли заявление Путина как готовность Путина отдать Японии Курильские острова. Потеряет ли Россия Курилы, недавно забрав свой Крым?
Проект повышения налогов на все, на фоне пенсионной реформы и взлета цен уже назван народом "возвращением гайдаровщины" и "шоковой терапией 2.0".
Возникновению проблемы "спорных" с японцами территорий Южных Курил мы обязаны "волюнтаризму" Хрущева и Горбачева. На очереди волюнтаризм Владимира Путина?