Объятия – биохимическая реакция, полезная для здоровья

"Химия", возникающая в организме при объятиях, положительно воздействует на эмоциональную зону мозга. "Обнимашки" способны устранить у человека существующий стрессовый дискомфорт, напряжение за счет выделения гормона удовольствия — дофамина, а также выразить проявление теплых чувств, сообщает pora.ru.

По результатам проведенных исследований эксперты из Рурского университета в Бохуме доказали: объятия — это не просто располагающий жест, а еще и биохимическая реакция, которая активирует моторную и эмоциональную сети в мозге человека и даже стабилизирует кровяное давление и пульс.

Эксперты отметили, что правая рука часто начинает первой совершать жест объятий. А с левой люди стремятся обнять, находясь в негативном или позитивном эмоциональном состояниях.

Немецкие ученые подвели итог: объятия сильно воздействуют на эмоциональное состояние человека, находясь под управлением двух нейронных сетей — моторного контроля и эмоциональной обработки. Также психологами ранее установлено: в день нужно обниматься восемь и более раз. Особенно в человеческом тепле и любви нуждаются младенцы. Взрослые тоже испытывают определенные чувства комфорта, любви, безопасности, когда их искренне обнимают.

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