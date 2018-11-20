Объятия – биохимическая реакция, полезная для здоровья

"Химия", возникающая в организме при объятиях, положительно воздействует на эмоциональную зону мозга. "Обнимашки" способны устранить у человека существующий стрессовый дискомфорт, напряжение за счет выделения гормона удовольствия — дофамина, а также выразить проявление теплых чувств, сообщает pora.ru.
По результатам проведенных исследований эксперты из Рурского университета в Бохуме доказали: объятия — это не просто располагающий жест, а еще и биохимическая реакция, которая активирует моторную и эмоциональную сети в мозге человека и даже стабилизирует кровяное давление и пульс.
Эксперты отметили, что правая рука часто начинает первой совершать жест объятий. А с левой люди стремятся обнять, находясь в негативном или позитивном эмоциональном состояниях.
Немецкие ученые подвели итог: объятия сильно воздействуют на эмоциональное состояние человека, находясь под управлением двух нейронных сетей — моторного контроля и эмоциональной обработки. Также психологами ранее установлено: в день нужно обниматься восемь и более раз. Особенно в человеческом тепле и любви нуждаются младенцы. Взрослые тоже испытывают определенные чувства комфорта, любви, безопасности, когда их искренне обнимают.
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