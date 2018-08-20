Во что превратится организм от овсянки по утрам

Диетологи и медики по всему миру заявляют, что одним из лучших вариантов для завтрака является обычная овсяная каша. Полезная и питательная, она обеспечит организм энергией на весь день.

Присутствующий в большом количестве в овсянке бета-глюкан поможет снизить содержание холестерина в крови. Также каша снизит риск заболевания колоректальным раком.

Овсянка также богата полезными жирами, столь необходимыми клеткам крови и системе кровообращения в целом. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что растительные жиры куда полезнее насыщенных.

Употребление овсянки принесет пользу и пищеварению — предотвратит запор, поможет работе кишечника и поддержит чувство сытости на протяжении долгого промежутка времени.

Но употреблять овсянку в пищу можно не только для здоровья, но и в погоне за красотой. Так, несмотря на свою питательность, овсяная каша вместо сухих завтраков поможет легко сбросить лишний вес. Также овес очень полезен для кожи и содержится во многих косметологических средствах.

Для разнообразия диетологи советуют добавлять в кашу ломтики яблока, дольки бананов, изюм, корицу или же свежие ягоды. Это поможет не только разнообразить рацион и даст организму дополнительные витамины, но и придаст овсяной каше особый приятный вкус.

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