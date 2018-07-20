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Источник Правда.Ру

Ученые узнали, что нужно съесть, чтобы похудеть

Здоровье

В организме есть механизм, который может быстро переваривать очень калорийные продукты. Эксперты из университетов Абердина и Китайской академии наук полагают, что если его перенастроить, то проблема ожирения исчезнет. Свои научные выкладки они опубликовали в Science Alert.

Ученые узнали, что нужно съесть, чтобы похудеть. 389833.jpeg

Ученые узнали: млекопитающие могут не набирать лишний вес, даже если вкушают калорийную пищу. Эксперты испытали рационы с разным содержанием жиров и сахара на грызунах и выяснили, что мышам не нужны биохимические изменения в мозге, чтобы переработать углеводы и не набрать вес. Так эксперты пришли в выводу: в теле есть механизм, который позволяет не поправляться, даже при употреблении продуктов, способствующих этому. Ученые предположили, что управлять механизмом может метаболит сукцинат. Это вещество вырабатывается во время обмена веществ и "запускает" бурый жир. Он обеспечивает термогенез, пользуясь энергией, что высвобождается во время сжигании белой жировой ткани. Исследователи считают: добавки с сукцинатом способствуют более активному уничтожению жиров.

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