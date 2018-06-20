Найдено объяснение, почему мужчины живут меньше женщин

Европейские ученые установили причину, почему мужчины живут меньше женщин.

Выяснилось, что причиной этого является Y-хромосома, проблемы с которой увеличивают риски появления онкологических заболеваний и других тяжелых патологий. Ученые из Швейцарии выяснили, почему средняя продолжительность жизни мужчин короче на 10 лет, чем у представительниц слабого пола.

Как пишет издание Актуальные новости, Y-хромосома, проблемы с которой приводят к риску возникновения заболеваний онкологического характера, провоцирует другие серьезные патологии.

Учеными были проанализированы образцы крови порядка 1600 мужчин пожилого возраста. После чего сделан вывод, что частым изменением генетического характера в группе испытуемых является потеря части лейкоцитов Y-хромосомы.

А сами мутации возникают в процессе деления соматических клеток, которые со временем накапливаются в организме, подытожили ученые.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о том, что в стране выросла средняя продолжительность жизни мужчин.

По словам Скворцовой, этот показатель вырос до 67,5 лет. Она отметила, что "это большой прирост", и добавила, что для женщин этот параметр равен 77,4 годам.

"Мы дорожим тем, что потихонечку у нас уменьшается разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, буквально пять лет назад он превышал 13 лет, а сейчас он впервые менее 10. Задача - максимально его сократить за счет увеличения продолжительности жизни", - сообщила Скворцова.

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