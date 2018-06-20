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Источник Правда.Ру

Медики рассказали, кого может убить первая татуировка

Здоровье

Татуировки опасны для людей с ослабленным иммунитетом. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в BMJ Case Reports.


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"Раскраска" тела может нарушить работу системы, для наглядности специалисты акцентировались на конкретном случае. Так, шотландка пожаловалась врачам на боль в колене и бедре, она предупредила специалистов, что незадолго до начала проблемы ей сделали татуировку на этой же ноге. Кроме того, из карты стало ясно, пациентке пересадили легкие, после чего она пила препараты, подавляющие иммунитет.

Стоит отметить, что это был не первый тату-опыт шотландки. Перед пересадкой она также "украсила" ногу, но тогда никаких побочных эффектов не было. Врачи из Университета Глазго, заинтересовались случаем и взяли биопсию мышечной ткани. Оказалось, у женщины воспалительная миопатия, этому недугу сопутствуют хронические боли и мышечная слабость.

По заключению экспертов, лекарства, направленные на угнетение иммунитета, сделали свое дело, а частицы татуировки распространились по мышечной ткани и привели к воспалению. Организм не смог с этим бороться. После лечения улучшилась ситуация лишь через год, для того, чтобы боль полностью ушла, понадобилось в три раза больше времени.

Исследователи отмечают, что они до конца еще не выяснили, как реагирует иммунитет на чернила для татуировки. Однако ясно одно — краситель способен спровоцировать как раздражение, так и системную инфекцию. Отсюда вывод: людям с проблемным здоровьем лучше воздержаться от посещения тату-салонов.

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