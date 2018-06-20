Россияне сгорают в офисах из-за неистовой работы за копейки

Профессиональное выгорание — термин, обозначающий развитие хронического стресса, ведущего к эмоциональной и психической нестабильности работающего человека. Согласно исследованию международного рекрутингового агентства Hays, большинство сотрудников российских компаний страдают этим недугом.

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В начале текущего года представители Hays опросили около четырех тысяч респондентов и пришли к весьма неутешительным выводам. Согласно данным, предоставленным компанией, около 80 процентов респондентов испытывали на себе признаки профессионального выгорания либо наблюдали подобное у своих коллег или знакомых. Интересно, что ровно половина опрошенных всерьез подумывают о перерыве карьеры — чтобы отдохнуть и набраться сил.

Любопытными могут показаться и следующие цифры. Аж 87 процентов из опрошенных на вопрос, приходится ли им работать сверхурочно, дали положительный ответ. 33 процента опрошенных признались, что работа не приносит им абсолютно никакого удовольствия. Около 20 процентов респондентов вообще заявили о свих сомнениях в том, что занимаются чем-то хорошим и полезным.

Главными причинами стресса являются переутомление, низкая заработная плата, неоплачиваемый труд сверх рабочего графика, нечетко сформулированный круг обязанностей, давление со стороны работодателя и апатичность коллег. Подавляющее большинство опрошенных заявили, что их начальнику плевать на эмоциональное состояние его подопечных и на их месте работы отсутствует сколь бы то ни было комфортная рабочая атмосфера.