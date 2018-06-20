Правительство Канады приняло решение легализовать марихуану

Канадское правительство одобрило законопроект о легализации марихуаны. Документ поддержало подавляющее большинство — за внедрение законопроекта проголосовали 52 сенатора, против — лишь 22.

Фото: REX/Shutterstock

В законопроекте значится, что любой совершеннолетний подданный Канады имеет право приобрести не более 30 граммов марихуаны и выращивать у себя дома до четырех кустов конопли. В законопроекте прописано, что марихуаной запрещается торговать в местах продажи алкоголя и табака.

Законопроект окончательно вступит в силу только через несколько месяцев — именно столько потребуется властям канадских провинций для того, чтобы внести необходимые изменения в свои законодательства.

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, поделился своим мнением по поводу принятия законопроекта. По его словам, это отличный и правильный шаг. Трюдо заявил, что раньше дети в Канаде имели слишком легкую возможность приобрести марихуану, тем самым обогащая преступников. Нынешний же законопроект, по его мнению, положит этому конец и послужит на благо Канаде.

Отметим, что страна кленового листа стала вторым государством в мире после Уругвая, где употребление марихуаны легализовано на государственном уровне. Правительство Уругвая же пришло к подобному решению несколько лет назад, в 2013 году.