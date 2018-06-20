Найден легкий способ победить тягу к вредной пище

Люди, решившие перейти на правильное питание, часто срываются. Дело не в недостатке самоконтроля, а в том, что борьба идет с триллионами невидимых врагов, отмечает Natural News.

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Бактерии, обитающие в кишечнике, играют гораздо большую роль, чем многим кажется. Они связаны с мозгом, ученые называют это "осью кишечник — мозг". Бактерии используют ее для передачи сигнала в мозг, влияя на решения, особенно на выбор еды.

Если кормить бактерии в кишечнике нездоровой пищей, то это поддержит их рост. Микроорганизмы будут размножаться и просить вредной "добавки".

Единственный способ положить конец тяге — это воспротивиться сигналам и начать питаться правильно. Диеты, богатые фруктами и овощами, изгонят вредные микроорганизмы, что приведет к снижению их количества и уменьшению тяги к неполезной пище. Бактерии, которые любят здоровую еду, будут размножаться, создавая более благоприятную микробиому.

Чтобы вскормить "дружественных" бактерий ученые советуют ввести в рацион продукты, богатые клетчаткой. Существуют два типа: растворимая и нерастворимая, и оба полезны для организма. Нерастворимое волокно обычно встречается в овощах, цельнозерновых злаках и фруктах.

Как видно из названия, нерастворимая клетчатка не может быть переварена. Однако она действует на кишечник по принципу метлы, выводя токсины из организма. Растворимая клетчатка вбирает воду и помогает стабилизировать пищеварение. Помимо всего этого, волокно может действовать как пребиотик (компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют ее рост и жизнедеятельность).

Также ученые советуют есть больше ферментированной пищи. Человеку может не нравиться запах кимчи, но эта еда полезна. К ферментированным продуктам также относится квашеная капуста, кефир и йогурт. Они помогают поддерживать здоровый баланс бактерий в кишечнике.

Стоит отметить, что полезные микроорганизмы влияют не только на пищеварение. Они повышают иммунную систему, улучшают психическое состояние, помогают поддерживать энергию и заботятся о здоровье сердца.