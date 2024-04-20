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Врач Ткачев: от боли в шее может помочь физиотерапия

Были предложены эффективные методы для устранения боли в шее

Здоровье

Невролог Александр Ткачев, основатель клиники неврологии и физиотерапии "Клиника Ткачева", указал, что физиотерапия может помочь в лечении боли в шее, однако в некоторых случаях необходима операция. В своем комментарии для "Ленты.ру" он рассказал и о других эффективных методах борьбы с данной проблемой.

Были предложены эффективные методы для устранения боли в шее
Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Врач проинформировал россиян, что наиболее распространенной причиной боли в шее является износ и деформация межпозвонковых дисков, а также межпозвоночная грыжа, которая может привести к раздражению нервных окончаний. Он также уточнил, что мышечное перенапряжение, травмы, воспаления и другие заболевания могут также спровоцировать данное состояние.

"Лечение боли в шее часто включает физиопроцедуры, медикаментозную терапию, а в некоторых случаях — хирургическое вмешательство", — уточнил Александр Ткачев.

Для терапии грыжи в шейном отделе позвоночника врачи также прибегают к методу резорбции, который направлен на уменьшение размеров грыжи или ее полное исцеление, сообщил Ткачев. Такой подход может избежать необходимости хирургического вмешательства.

"Независимо от источника боли в шее, лечение должно носить не только симптоматический характер (снижение боли), но и устранение самой причины", — резюмировал специалист.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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