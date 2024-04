Врач Ткачев: от боли в шее может помочь физиотерапия

Невролог Александр Ткачев, основатель клиники неврологии и физиотерапии "Клиника Ткачева", указал, что физиотерапия может помочь в лечении боли в шее, однако в некоторых случаях необходима операция. В своем комментарии для "Ленты.ру" он рассказал и о других эффективных методах борьбы с данной проблемой.

Фото: flickr.com by CIPHR Connect is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.