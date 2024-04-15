Гинеколог объяснила, почему у беременных увеличивается размер ноги и что с этим делать

Гинеколог Шейдаева предупредила об увеличении размера ноги у беременных

2:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Как оказалось, многие беременные женщины сталкиваются с неожиданным увеличением размера своих ног. Об этом рассказала акушер-гинеколог Кристина Шейдаева из клиники Ниармедик на Маросейке.

Фото: flickr.com by Thomas Pompernigg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эксперт объяснила, что такой процесс объясняется увеличивающейся нагрузкой на нижние конечности, особенно на стопы, во время беременности. В результате растягивания связок, стопа становится более широкой и плоской.

Основной фактор, влияющий на изменение размера стопы, — это гормон релаксин. Его наличие вызывает расслабление связок, которые удерживают кости стопы, что в свою очередь приводит к изменению размера и формы стопы, пишет Газета.Ru.

Релаксин также способствует лучшей растяжимости связок костей таза и лонной кости, что полезно для прохождения плода по родовым путям. Увеличенное воздействие релаксина на всю опорно-двигательную систему беременных женщин приводит к увеличению гибкости и эластичности связок, включая связки и суставы стопы, отметила врач.

"Стопа может увеличиться на один-два размера и в некоторых случаях к исходным параметрам уже не возвращается. Кроме того, чрезмерный набор веса, отеки и длительное пребывание на ногах во время беременности могут спровоцировать патологическую деформацию стопы (особенно при предрасположенности)", — сказала Шейдаева.

Поэтому женщинам рекомендуется принимать меры, чтобы снизить возможные риски. Врач советует правильно питаться, заниматься физическими упражнениями, разрешенными во время беременности, и выбирать удобную обувь с невысоким каблуком, не превышающим трех-четырех сантиметров.

Все эти меры помогут беременным женщинам справиться с возможным дискомфортом и предотвратить патологическую деформацию стопы, заключила гинеколог.