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Врач Спахов: шоколад полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

Врач Спахов сообщил, для кого является полезным потребление шоколада

1:42
Здоровье

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов сообщил о пользе шоколада для людей с заболеваниями сердца и сосудов.

Врач Спахов сообщил, для кого является полезным потребление шоколада
Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тем не менее, как утверждает эксперт, положительный эффект от этого продукта достигается только при наличии в нём не менее 75% какао. Иными словами, это должен быть горький или чёрный шоколад. Он способен уменьшать давление, понижать содержание холестерина в крови, уменьшать активность тромбоцитов, улучшать состояние эндотелия (внутренней стенки сосудов), предотвращать развитие атеросклероза в артериях и, как следствие, минимизировать риск сердечных заболеваний, инфарктов и инсультов.

"Шоколад и какао, из которого его делают, благодаря большому содержанию биоактивных веществ можно отнести к суперфудам", — заявил Константин Спахов.

По мнению специалиста, они содержат большое количество полифенолов, в частности флаванолов, которые усваиваются постепенно: сначала часть из них поглощается в тонком кишечнике, а оставшаяся часть — в толстом. Благодаря этому высокий уровень данных элементов в крови поддерживается в течение почти половины суток, что является поразительным результатом для продуктов.

Константин Спахов подчеркнул, что употребление ежедневно 30 граммов горького шоколада с высоким содержанием какао будет положительно сказываться на организме. Важно отметить, что защитные свойства наблюдались даже у тех, кто потреблял шоколад лишь один раз в неделю, в сравнении с теми, кто ел его реже.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
Ведущий специалист
Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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