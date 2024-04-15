Диагност указал на основания для проведения УЗИ почек

Врач Велимедов: УЗИ почек необходимо при наличии болей в пояснице

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Арсен Велимедов, специализирующийся на ультразвуковой диагностике, поделился основными причинами для проведения ультразвукового сканирования почек. По его мнению, необходимость процедуры возникает в случае постоянных болей в пояснице или нижней части живота, а также при выявлении отклонений в анализах мочи и крови.

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Также специалист подчеркнул важность прохождения ультразвукового обследования в случае наличия камней или песка в почках, изменении цвета мочи, травме спины и гипертонии. По его словам, УЗИ почек является неинвазивной процедурой, которая проводится быстро и совершенно безболезненно. Это позволит своевременно выявить возможные проблемы и начать лечение, отметил Арсен Велимедов.

Важно отметить, как подчеркнул специалист, что ультразвуковое исследование может быть выполнено только по направлению врача, даже при обращении в частную клинику.