Диагност указал на основания для проведения УЗИ почек

Врач Арсен Велимедов, специализирующийся на ультразвуковой диагностике, поделился основными причинами для проведения ультразвукового сканирования почек. По его мнению, необходимость процедуры возникает в случае постоянных болей в пояснице или нижней части живота, а также при выявлении отклонений в анализах мочи и крови.
Также специалист подчеркнул важность прохождения ультразвукового обследования в случае наличия камней или песка в почках, изменении цвета мочи, травме спины и гипертонии. По его словам, УЗИ почек является неинвазивной процедурой, которая проводится быстро и совершенно безболезненно. Это позволит своевременно выявить возможные проблемы и начать лечение, отметил Арсен Велимедов.
Важно отметить, как подчеркнул специалист, что ультразвуковое исследование может быть выполнено только по направлению врача, даже при обращении в частную клинику.
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