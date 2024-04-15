Диетолог рассказала, помогает ли костный бульон в процессе снижения веса

Врач Бакович: высокое содержание белка в костном бульоне обеспечит сытость после еды

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Вероятно, вы уже слышали о пользе костного бульона для организма. Этот напиток, насыщенный коллагеном, известен своей способностью восстанавливать слизистую оболочку кишечника, улучшать пищеварение и снижать воспаление. Однако важно понять, как он может помочь при похудении.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut from Paris, France is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Употребление костного бульона само по себе, вероятно, не приведет к существенному снижению веса. Однако включение его в рацион питания может ускорить процесс похудения. Диетолог Лена Бакович подтверждает этот факт, отмечая, что высокое содержание белка в бульоне гарантирует ощущение сытости, что уменьшает вероятность переедания и снижает тягу к сладкому. Кроме того, костный бульон является низкокалорийной пищей.

В составе костного бульона содержится значительное количество воды и электролитов, что способствует регуляции водного баланса в организме.

Поддержание здоровья костей и суставов является еще одним плюсом употребления костного бульона, благодаря содержанию магния, фосфора и кальция, необходимых для поддержания костной плотности и прочности. При приготовлении костного бульона в течение продолжительного времени образование хондроитина и глюкозамина, которые способствуют улучшению состояния суставов.