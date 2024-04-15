Диетолог рассказала, помогает ли костный бульон в процессе снижения веса

Вероятно, вы уже слышали о пользе костного бульона для организма. Этот напиток, насыщенный коллагеном, известен своей способностью восстанавливать слизистую оболочку кишечника, улучшать пищеварение и снижать воспаление. Однако важно понять, как он может помочь при похудении.
Употребление костного бульона само по себе, вероятно, не приведет к существенному снижению веса. Однако включение его в рацион питания может ускорить процесс похудения. Диетолог Лена Бакович подтверждает этот факт, отмечая, что высокое содержание белка в бульоне гарантирует ощущение сытости, что уменьшает вероятность переедания и снижает тягу к сладкому. Кроме того, костный бульон является низкокалорийной пищей.
В составе костного бульона содержится значительное количество воды и электролитов, что способствует регуляции водного баланса в организме.
Поддержание здоровья костей и суставов является еще одним плюсом употребления костного бульона, благодаря содержанию магния, фосфора и кальция, необходимых для поддержания костной плотности и прочности. При приготовлении костного бульона в течение продолжительного времени образование хондроитина и глюкозамина, которые способствуют улучшению состояния суставов.
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