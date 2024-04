Врач уточнил, сколько воды нужно употреблять весной для хорошего самочувствия

Врач Максим Антонов утверждает, что для поддержания здоровья человека необходимо потреблять от 30 до 40 мл воды на каждый килограмм веса в течение дня.

Фото: commons.wikimedia.org by Джонатан Уилкинс is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported