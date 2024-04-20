Врач уточнил, сколько воды нужно употреблять весной для хорошего самочувствия

Врач Максим Антонов утверждает, что для поддержания здоровья человека необходимо потреблять от 30 до 40 мл воды на каждый килограмм веса в течение дня.
"С приходом тепла, при физической активности, занятиях спортом, тяжёлой работе приём воды увеличивается из расчёта 40-60 миллилитров на один килограмм в среднем и может достигать четырёх-шести литров в сутки", — объяснил Максим Антонов.
Согласно его словам, вода с добавлением лимона становится все более популярной. Она утоляет жажду, поддерживает иммунитет и помогает сбросить лишний вес, а также улучшает пищеварение. Однако следует помнить, что людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта необходимо быть осторожными при его употреблении. Врач также советует избегать магазинных соков, сладких газировок, кофе и алкоголя. Первые два напитка содержат избыток сахара, а кофе выводит кальций, что негативно сказывается на состоянии костей и сосудов. Алкоголь, напротив, "замазывает" симптомы обезвоживания: сухость во рту, бледность, ухудшение самочувствия.
"Кроме того, и кофе, и спиртные напитки обладают мочегонным эффектом, из-за этого потеря жидкости только возрастает", — отметил специалист.
Антонов также отметил, что недостаток воды в организме может нарушить баланс воды и солей и привести к образованию камней в почках и мочевом пузыре. Кроме того, из-за недостатка воды кровь становится более густой, что увеличивает риск инфаркта, инсульта, образования тромбов и варикоза. Обезвоживание также сказывается на внешнем виде, поскольку кожа теряет упругость и становится бледной, заключил врач.
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