Наталья Гаврилова при выборе врача рекомендует обращать внимание на его общение с пациентом

При выборе врача нужно учитывать ряд различных факторов — от возраста и образования специалиста, до общения с пациентами.
"Чтобы найти себе специалиста, интернетом врачи пользуются редко — в среде медиков очень развито "сарафанное радио". У обычных людей не всегда есть нужные связи, поэтому они ищут врачей в интернете — информация о докторах сегодня есть даже в поиске "Яндекса", но важно выбирать их с умом", — объяснила врач-кардиолог Наталья Гаврилова.
Если врач лечит от абсолютно разных болезней, далёких друг от друга по своей специфике, то это должно насторожить пациента, передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.
По мнению Натальи Гавриловой, не стоит обращать внимание на возраст врача. Лучше учесть то, как доктор общается во время приёма, насколько понятно рассказывает о болезни и объясняет, какое лечение назначает. А вот, если приём прошёл быстро, и осталось много вопросов к доктору, то это повод насторожиться и поискать другого врача.
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