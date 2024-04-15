Наталья Гаврилова при выборе врача рекомендует обращать внимание на его общение с пациентом

При выборе врача нужно обращать внимание на его общение с пациентом

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При выборе врача нужно учитывать ряд различных факторов — от возраста и образования специалиста, до общения с пациентами.

Фото: mos.ru by официальный сайт Правительства Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Чтобы найти себе специалиста, интернетом врачи пользуются редко — в среде медиков очень развито "сарафанное радио". У обычных людей не всегда есть нужные связи, поэтому они ищут врачей в интернете — информация о докторах сегодня есть даже в поиске "Яндекса", но важно выбирать их с умом", — объяснила врач-кардиолог Наталья Гаврилова.

Если врач лечит от абсолютно разных болезней, далёких друг от друга по своей специфике, то это должно насторожить пациента, передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня”.

По мнению Натальи Гавриловой, не стоит обращать внимание на возраст врача. Лучше учесть то, как доктор общается во время приёма, насколько понятно рассказывает о болезни и объясняет, какое лечение назначает. А вот, если приём прошёл быстро, и осталось много вопросов к доктору, то это повод насторожиться и поискать другого врача.