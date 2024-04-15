Пришла реальная угроза: клещи вышли из спячки, путешественникам лучше вакцинироваться — врач-инфекционист

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Посадите в на участке фацелию
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Владислав Жемчугов: если вас укусил клещ, не пытайтесь его "выкручивать"

1:38
Здоровье

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в Подмосковье с начала марта 85 человек пострадали от укусов клещей, среди них много детей. Обошлось без вирусного энцефалита, однако есть случаи болезни Лайма.

Владислав Жемчугов: если вас укусил клещ, не пытайтесь его "выкручивать"
Фото: wikimedia.org by Kaldari is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Более подробно о борьбе с клещами и защите от них в комментарии для Pravda. Ru рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Эксперт рассказал, что клещи переносят очень много инфекционных заболеваний и самое тяжелое из них — это клещевой энцефалит, также может быть клещевой боррелиоз или болезнь Лайма. Есть еще примерно десяток вирусов, но их распространение зависит от региона — отметил врач.

Клещевой энцефалит вызывает головную боль с потерей сознания. — поделился специалист. — Энцефалит — это воспаление мозга, а боррелиоз — воспаление нервной системы.

Терапевт-иммунолог рекомендует при нахождении клеща на теле смазать его керосином или машинным маслом. Он пояснил, что клещ дышит поверхностью тела, а благодаря маслу у него заклеиваются отверстия, и он вынимает свой жалящий аппарат без всяких последствий. Эксперт не рекомендует "выкручивать" животное никакими способами. Далее врач советует отнести его в ближайшую лабораторию Роспотребнадзора на анализ.

Также Владислав рассказал как обезопасить себя от клещей на природе:

  1. плотная одежда;
  2. средства от клещей;
  3. шапка.

Терапевт рекомендует в сезон отпуска, если вы едете, например, на Алтай, за Уральские горы или в Карелию в период с мая по октябрь, сделать вакцину от энцефалита.

 

 

ЧЕМ ОПАСЕН КЛЕЩ.ОПАСНОСТЬ УКУСА КЛЕЩА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Автор Лариса Соколова
Лариса Соколова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Кузнецова Елена
Врач - аллерголог-иммунолог
Специалист Ясинская Светлана
Детский аллерголог-иммунолог
Специалист Царевский Кирилл
Проводит диагностику и лечение заболеваний иммунной системы, герпесвирусных и ВПЧ инфекций, аллергических заболеваний, лекарственной аллергии
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